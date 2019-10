Kurs Richtung »Kenia«

Zum Erfolg verdammt – so bewerten Parteienforscher die Situation für die drei Delegationen von CDU, SPD und Bündnis 90/Die Grünen, die am Montag im Sächsischen Ständehaus Dresden Koalitionsverhandlungen aufgenommen haben. Nachdem die CDU jegliche Zusammenarbeit mit der AfD und der Partei Die Linke ausgeschlossen hatte, kommt für den Freistaat nach der Landtagswahl am 1. September nur noch ein Dreierbündnis in Frage, das nach den Farben der dortigen Flagge »Kenia-Koalition« genannt wird. Scheitern die Verhandlungen, könnten Neuwahlen die Folge sein, bei denen die AfD endgültig triumphieren dürfte.

Als »gutes Signal« bezeichnete Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) nach Angaben der Deutschen Presseagentur (dpa) am Montag den Umstand, dass die drei Parteien jeweils mit deutlichem Ergebnis die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen empfohlen hätten. Grundlage für die Gespräche der jeweils zehnköpfigen Verhandlungsteams sind die in einem dreizehnseitigen P...