Gemeinnützigkeit gekippt

Bereits im Titel des von Thomas Eberhardt-Köster, Wolfgang Pohl, Mike Nagler und einigen weiteren Autoren verfassten schmalen Bändchens wird die Intention einer grundsätzlichen Betrachtung der zu behandelnden Thematik deutlich: »Wohnen ist ein Menschenrecht«. Das in Artikel 25 der »Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte« normierte Recht wird, so die Autoren, »in Deutschland zunehmend in Frage gestellt«. Sie verweisen in dem Zusammenhang auf die 2017 prognostizierte Zahl von 1,2 Millionen Wohnungslosen in der Bundesrepublik, die die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe für das Jahr 2018 geschätzt hatte. 2008 lag diese »Zahl bei wenig über 200.000«.

Als wesentlichen Grund für diese Misere geben der Betriebswirt und Politikwissenschaftler Eberhardt-Köster, der Referent der Böll-Stiftung Pohl sowie der Architekt Nagler die Abschaffung der Gemeinnützigkeit von Wohnungsbaugesellschaften durch die Regierung Kohl im Jahr 1988 an. Die Auflagen der...