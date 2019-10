Voll regierungstauglich!

Am Freitag morgen vernahm man im Bundestag allerlei Knirschgeräusche. Das waren die Zähne der Grünen-Abgeordneten, die mit leichtem Unmut der Debatte um die Reform der Grundsteuer lauschten. Eigentlich wollte die Ökopartei die geltende Umlagefähigkeit der von Hauseigentümern zu entrichtenden Abgabe auf die Miete abschaffen. Bis zuletzt hatte man dafür »gekämpft« und die Zustimmung in Parlament und Länderkammer an die Bedingung geknüpft, dass die Regelung fällt. Es kam anders: In staatstragender Verantwortung sprang die Fraktion über ihren Schatten und hob den Finger für das Gesetzespaket der Regierungskoalition. Damit war die nötige Zweidrittelmehrheit gesichert. Die Einigung wird Anfang November mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit auch im Bundesrat angenommen werden.

Kommt es so, hätte die Politik die nächste Gelegenheit verspielt, der Profitstreben von Immobilienhaien regulatorische Grenzen zu setzen und Wohnungsmietern finanziell ein wenig Luft zu ver...