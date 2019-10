»Erkenntnisse nur scheibchenweise veröffentlicht«

Im Skandal um keimbelastete Wurst der nordhessischen Firma Wilke werfen Sie den Behörden Versäumnisse vor. Welche sind das?

Bereits im August hatte das Robert-Koch-Institut den Verdacht geäußert, dass Wilke-Produkte mit Listerien belastet sein könnten. Mitte September gab es dann den konkreten Nachweis, wovon die zuständige Stelle im hessischen Umweltministerium umgehend Kenntnis erhielt, der Landkreis Waldeck-Frankenberg zwei Tage später. Die Behörden waren also spätestens ab diesem Zeitpunkt informiert und veranlassten dennoch – und das ist nach unserer Ansicht ein großes Versäumnis – keinen öffentlichen Rückruf.

Der Rückruf, der dann kam, war aus Ihrer Sicht ungenügend.

So ist es. Nachdem es beim Krisenmanagement gehapert hatte und der Rückruf zu spät gekommen war, war dieser dann auch noch inhaltlich sehr dürftig. So behaupteten die Behörden anfangs, es seien nur Produkte betroffen, bei denen der Name Wilke auf den Verpackungen steht. Verschwiegen wur...