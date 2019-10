»AfD kann sich auf Rückhalt in der Bevölkerung verlassen«

Ihr Bündnis engagiert sich seit Jahren in Halle an der Saale gegen Neonazis. Kam der Anschlag auf eine Synagoge vergangene Woche, bei dem der Rechtsterrorist Stephan Balliet zwei Menschen erschoss, für Sie überraschend?

In der Stadt und auch im Umland haben wir es mit gefestigten rechten Strukturen zu tun. Wir erleben, wie menschenfeindliche Einstellungen bis weit in die sogenannte Mitte der Gesellschaft reichen. Insofern gibt es eine materielle und ideologische Grundlage, aus der heraus dieser Anschlag entstehen konnte.

Am wichtigsten jüdischen Feiertag, dem Jom Kippur, hatte es zum Tatzeitpunkt vor der Synagoge keinen Polizeischutz gegeben. In welcher Situation befand sich das jüdische Leben in Halle vor dem Anschlag?

Es gibt vielfältige Bezüge wie die »Jüdischen Kulturtage in Halle«. Allerdings ist die jüdische Gemeinde hier eher von der Stadtgesellschaft isoliert. Im Zuge der seit Jahren stattfindenden rassistisch motivierten Montagsdemonstrationen, a...