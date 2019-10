»Propaganda bis in die Wohnzimmer«

Vergangene Woche sollte in der Türkei der Prozess gegen Sie wegen »Terrorvorwürfen« fortgesetzt werden. Allerdings wurde der Termin verschoben, auf Februar 2020. Kam die Entscheidung für Sie überraschend?

Das war für mich der zehnte Prozesstag. Ich bin es mittlerweile gewohnt, dass der Richter das Verfahren in die Länge zieht. Ähnlich läuft es auch in anderen Fällen. Das ist systematisch so gewollt, damit die Angeklagten eingeschüchtert bleiben und sich nicht mit kritischen Tönen zu Wort melden – aus Angst, das könne das Urteil negativ beeinflussen. In meinem Fall kommt das Kalkül dazu, dass mit der Zeit das Interesse der deutschen Öffentlichkeit an dem Verfahren abnimmt und die türkische Justiz am Ende ohne großen Aufschrei nach Lust und Laune entscheidet. Das ist bislang aber nicht aufgegangen.

Seit August 2018 sind Sie wieder in der BRD. Wie lange läuft das Verfahren gegen Sie?

Seit über zweieinhalb Jahren. Im April 2017 wurde ich von der türkischen Po...