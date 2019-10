Null Berührungsängste

Offizielle Vertreter der Ukraine erklären regelmäßig, die Faschisten im Land seien eine Randerscheinung, die von der russischen Propaganda »aufgeblasen«, wenn nicht sogar »gesteuert« werde. Am vergangenen Sonntag erwies Ministerpräsident Oleksij Gontscharuk dieser »Randerscheinung« persönlich die Ehre: Er erschien auf einem Konzert der Nazirockband »Sokira Peruna« (Beil des Perun – nach dem altslawischen Gott des Blitzes, ähnlich dem germanischen Wotan) in einem Kiewer Klub und sprach dort im Namen der Regierung ein Grußwort. Die Band besteht seit den 90er Jahren und erlangte mit dem den Holocaust leugnenden Song »Sechs Millionen Worte dummes Geschwätz« zweifelhafte Berühmtheit. Neben antisemitischen Inhalten propagiert sie eine »weiße Vorherrschaft«. All das kann jeder wissen, der in der Lage ist, eine Internetsuchmaschine zu bedienen.

In online veröffentlichten Videos des Auftritts von Gontscharuk ist zu sehen, wie dieser den organisierten »Veteranen« d...