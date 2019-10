Der beste Genosse

Sonntage sollen laut Gesetzgeber »als Tage der Arbeitsruhe und der seelischen Erbauung« genutzt werden. Doch das gilt nicht für die Angestellten von Bäckereien. Sie müssen sonntags arbeiten, damit die Brötchen pünktlich zum Frühstück auf dem Tisch liegen können. Und nicht selten müssen sie noch ein bisschen länger bleiben. Am Donnerstag hat der Bundesgerichtshof (BGH) mit einem Urteil den Sonntagsverkauf in sogenannten Bäckereicafés abgesegnet. Diese seien als Gaststätten zu werten, dürften an Sonn- und Feiertagen daher länger Brot und Brötchen verkaufen als Bäckereien ohne Cafébetrieb. Von Gewerkschaftsseite und der Partei Die Linke gab es Kritik an der Tendenz des Urteils.

Das Verfahren ausgelöst hatte eine Klage der Wettbewerbszentrale, einer Selbstkontrollinstitution der Wirtschaft für »fairen Wettbewerb«, gegen eine Bäckereikette aus dem oberbayerischen Holzkirchen. Das Unternehmen hatte in seinen Münchner Filialen an Sonntagen länger Backwaren verka...