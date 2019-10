Londons Underdog

Crystal Palace ist ein echter Underdogverein. Mauerblümchen passt freilich auch ganz gut. Zwar spielen die Eagles (Adler) gerade die siebte Premier-League-Saison in Folge, doch wirklich Notiz nimmt man von ihnen nicht. Das liegt vor allem auch daran, dass Palace in London beheimatet ist. Einer Stadt, die mit Arsenal, Chelsea und den Tottenham Hotspurs über drei Spitzenvereine verfügt. Wer braucht da noch einen Klub, dessen Plazierungen der vergangenen Jahre sich so lesen: 11., 10., 15., 14., 11. und 12. Mehr Mittelmaß geht nicht. Böswilliger formuliert, gehört Crystal Palace zur Füllmasse der Premier League, zu jenen Vereinen, die sicherstellen, dass die Topklubs genügend Gegner haben.

Die aktuelle Saison verläuft bisher jedoch etwas anders. Crystal Palace belegt nach acht Spieltagen den sechsten Platz der Tabelle. Wie die Mannschaft von Trai...