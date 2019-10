Im Moment des Sprungs

Wie ist das wohl, sich in die Erde zu legen? Fühlt es sich kühl an? Spüren wir den Dreck an unseren Fingern? Werden wir erdschwer? Adrianne Lenker (28), Sängerin und Songschreiberin der Brooklyner Band Big Thief, flüstert mitunter bei Liveshows zwischen ihren Songs von dieser Erfahrung. Auch ihre Songs beschwören die Suche nach dieser Form von Sinnlichkeit herauf, und das nirgends überzeugender als auf dem neuen Album »Two Hands«.

Es ist das vierte Album der vierköpfigen Band seit 2016 und bereits das zweite in diesem Jahr (kurz zuvor fand Lenker noch die Zeit, mit »Abysskiss« ein gleichfalls ziemlich fabelhaftes Soloalbum aufzunehmen). »U.F.O.F.«, der Zwilling von »Two Hands«, erschien im Mai: ein intimes, nachgerade außerweltlich erscheinendes Album. Das F. im Titeltrack steht für Friend. »My ufo friend«: Er war da. Die Erzählerin schaut ihm nach in die Ferne, lernt, sich selbst zu spüren, loslassen zu können. Der beste Kuss i...