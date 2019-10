Globaler Wirtschaftsabschwung

Selbst im Chaos besteht Ordnung: Die Weltwirtschaft befindet sich nach Auffassung des Internationalen Währungsfonds (IWF) im Abschwung – allerdings sei die Flaute »synchronisiert«. Laut dem Fonds hat sich das Wachstum in 90 Prozent aller Staaten abgeschwächt. Die Weltwirtschaft erreiche in diesem Jahr mit drei Prozent sogar das schwächste Wachstum seit Beginn der Weltwirtschaftskrise vor zehn Jahren, teilte der IWF am Dienstag mit. Verantwortlich für den Abschwung seien Handelskriege, die Unsicherheit über den »Brexit« und andere geopolitische ...