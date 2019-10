Rotlicht: Freiheit

Es sei, so verkündete am 5. Oktober dieses Jahres ein Ökonom in der FAZ, »höchste Zeit, die Erzählung von der Freiheit offensiv zu verbreiten«. Die Feinde der Freiheit machte der Autor, Thomas Mayer, ehemaliger Chefvolkswirt der Deutschen Bank, jetzt Honorarprofessor an der Universität Witten-Herdecke, auch gleich aus: »Links-grüne Theoretiker und politische Aktivisten kämpfen gegen die liberale Erzählung, weil sie den Menschen ihre Lebensziele aufdrängen wollen, statt sie ihre eigenen Ziele verfolgen zu lassen.«

Freiheit wird hier mit »freie Marktwirtschaft« gleichgesetzt: Jeder handelt für seine eigenen Interessen, und alles wird gut. Das ist reflexhaft immer dann zu hören, wenn diese Freiheit – die des Marktes – kritisch hinterfragt wird. Redet die Kritik einer bestimmten Auffassung von Freiheit aber der Unfreiheit das Wort, wie uns hier eingeredet wird? Tatsächlich ist Freiheit immer historisch-konkret bestimmt. Zwar gibt es so etwas wie eine allgemei...