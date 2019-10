Heute startet das Hörspiel »Mörder und Gespenster« von Franz Dobler seine Ausstrahlungsrunde durch die ARD-Wellen. Es ist der Beginn einer neuen Ära: Dobler übernimmt die vom Bayerischen Rundfunk (BR) produzierten Folgen für den »ARD-Radiotatort«. Die 2008 eingeführte Radioreihe ist mit rund 600.000 Downloads pro Episode auch als Podcast ein Hit.

Bisher schrieb Robert Hültner das Manuskript zu den BR-Beiträgen, für die er als Handlungsort das fiktive Städtchen Bruck am Inn im südostbayerischen Alpenvorland gewählt hatte. Jetzt heißt es beim BR-»Radiotatort«: neue Sheriffs, neue Stadt. In »Mörder und Gespenster« ermittelt zum ersten Mal das aus Jaqueline Hosnicz (gespielt von Bibiana Beglau) und Jakob Rosenberg (Johannes Silberschneider) bestehende Duo in München – oder, wie Dobler in der Bayern-2-Hörspielbroschüre präzisiert: »In der Münchener Bahnhofsgegend und im angrenzenden Westend, Schwanthalerhöh’. Wo das reiche München noch nicht alles plattgemacht...