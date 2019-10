Volkswagen und der Angriffskrieg

Der römische Kaiser Augustus soll, Plutarch zufolge, gesagt haben: »Jeder liebt den Verrat, aber niemand den Verräter.« Dessen wird sich auch US-Präsident Donald Trump immer mehr bewusst. Um seinen Verrat gegen die Kurden in Syrien »wiedergutzumachen« oder wie einst Pontius Pilatus seine Hände in Unschuld zu waschen, kündigte Trump am Montag (Ortszeit) Sanktionen gegen die Türkei an. Nach seinen großspurigen Drohungen, »rasch die türkische Wirtschaft zu zerstören», wenn Recep Tayyip Erdogan »diesen gefährlichen und zerstörerischen Weg fortsetzen sollte«, sah sich der US-Präsident nun gezwungen, auf Worte Taten folgen zu lassen.

Die Sanktionen betreffen den türkischen Verteidigungsminister Hulusi Akar, den Energieminister Fatih Dönmez sowie den Innenminister Süleyman Soylu. Zudem seien das Verteidigungsministerium und das Energieministerium der Türkei mit Sanktionen belegt worden, erklärte das US-Finanzministerium. Neben diesen Maßnahmen kündigte Trump auc...