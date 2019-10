Sitzenbleiber des Tages: CDU Sachsen-Anhalt

Heute schon den Nachwuchs auf Marktwirtschaft getrimmt? Geht es nach der CDU in Sachsen-Anhalt haben Schülerinnen und Schüler genau das dringend nötig. Mathe? Deutsch? Oder gar Sozialkunde? Völlig überschätzt. Betriebswirtschaftler, kurz BWLer, sollen einem neuen Konzept des CDU-Landesvorstandes zufolge künftig Schulen leiten dürfen. Also die Leute, die schon Karl Marx als Vulgärökonomen bezeichnet hatte. Darüber berichtete am Dienstag zuerst die regionale Tageszeitung Volksstimme. Damit will die selbsterklärte »dynamische Mitmachpartei« nicht weniger, als dem grassie...