Scheinbares Tauwetter

Und plötzlich liegt etwas Frühling in der Luft. War noch vor wenigen Wochen die Rede davon, dass ein »No Deal«-Szenario durch den Antritt Boris Johnsons als Premierminister fast unausweichlich sei, wird nun von verschiedenen Seiten darüber gesprochen, dass ein Abkommen zum Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union zwar schwierig zu erreichen, aber durchaus noch möglich sei.

Das wurde am Wochenende signalisiert, nachdem Boris Johnson seinem irischen Amtskollegen Leo Varadkar nach bilateralen Gesprächen zugesagt haben soll, keine Zollgrenze auf irischem Boden anzustreben. Am Dienstag teilte EU-Unterhändler Michel Barnier den Medien nach Gesprächen in Brüssel mit, es sei möglich, bis zum EU-Gipfel am Donnerstag einen von beiden Seiten getragenen Entwurf vorzulegen – wenn auch immer noch Hindernisse bestünden.

Hindernisse gibt es tatsächlich weiterhin viele. London strebt für Nordirland eine Art »doppelte Zollunion« an. Das bedeutet, dass dort für e...