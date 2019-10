Lahmer Auftritt

Knapp zwei Wochen vor der Landtagswahl in Thüringen, wo die Wählerinnen und Wähler am 27. Oktober zum Urnengang aufgerufen sind, haben sich der amtierende Ministerpräsident des Freistaates, Bodo Ramelow (Die Linke), und der CDU-Spitzenkandidat Mike Mohring am Montag abend einen Schlagabtausch beim Fernsehduell im öffentlich-rechtlichen MDR geliefert. Dabei brach der für seine Neigung zur CDU bekannte Sender mit den gängigen Regeln des Formats und ließ Mohring als »Herausforderer« direkt gegen den Ministerpräsidenten antreten, obwohl die CDU in allen Umfragen hinter der AfD liegt. Deren Spitzenkandidat Björn Höcke durfte erst nach der Ramelow/Mohring-Runde vor die Kameras, und zwar zusammen mit den Vertretern von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP. Das Ramelow-Lager dürfte gegen die Vorzugsbehandlung Mohrings nichts einzuwenden gehabt haben, weil der Ministerpräsident so noch ein bisschen mehr im Rampenlicht stand als ohnehin schon.

Nach einer Ende Septemb...