Katzenkunde

Die Journalistin Stephanie Buttnick berichtete 2014 in der New York Times über eine Umwertung der »Cat Ladys«: Eine Katze zu besitzen ist für Frauen kein Zeichen von fortgeschrittener Wunderlichkeit mehr. Die neue Cat-Lady-Generation ist jung, sozial, ambitioniert und so unabhängig wie ihre Katzen, die das perfekte Haustier dieser sogenannten Millennials seien. Die Schriftstellerin Eva Demski schreibt: »Auf den ersten Blick eine ideale Kombination: Frauen und Katzen. Beide haben als Gattung eine Menge Klischees zu tragen, was ihnen nichts ausmacht, da sich weder Frauen noch Katzen jemals als Gattung empfinden.«

Weil die Katzenliebhaberinnen immer mehr werden, nehmen auch die Katzenhasser zu. Es lassen sich ganze Kulturen in ihrem Verhältnis zu Katzen unterscheiden. Russland ist ein »Katzenland«. Von Peter dem Großen stammt die Anordnung, die Straßenkatzen von Sankt Petersburg zu füttern und gut zu behandeln. Seine Tochter Elisabeth sorgte dafür, dass sie ...