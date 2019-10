Was denn sonst?

Aus dem Nachruf wird nichts. Was soll man auch sagen, die Karriere war de facto schon nach der Europameisterschaft 2016 vorbei (brenn’ in der Hölle, Mourinho!). Als Spieler unbestritten Fußballgott, der alles verkörpert, was am Fußball der Bayern und des DFB für ein paar Jahre angenehm war...