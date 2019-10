Amtsenthebung von Trump?

Gegenwärtig berichten die Medien regelmäßig über ein Telefonat zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem ukrainischen Amtskollegen Wolodimir Selenskij. In dem Gespräch am 25. Juli 2019 soll Trump ihn aufgefordert haben, Ermittlungen gegen Joseph Biden von der Demokratischen Partei und gegen dessen Sohn Hunter Biden anzustellen. Vater Biden war US-Vizepräsident unter Barack Obama (2008–2016) und gilt derzeit als der aussichtsreichste Gegenkandidat Trumps bei den Präsidentschaftswahlen 2020. Trump soll von Selenskij verlangt haben, ihm Informationen über Korruptionsvorwürfe gegen Biden und dessen Sohn Hunter zu beschaffen, der von 2014 an im Verwaltungsrat des ukrainischen Erdgaskonzerns Burisma Holdings tätig war.

Das politische Washington geriet in Aufruhr darüber, dass Trump einen ausländischen Regierungspolitiker gebeten haben soll, gegen sei...