Zehnter Jahrestag der Skandalbankrettung

Zehn Jahre nachdem von staatlicher Seite über zehn Milliarden Euro in die pleitebedrohte Münchner Skandalbank Hypo Real Estate (HRE) gepumpt worden sind, ist kein Ende der finanziellen und juristischen Aufarbeitung in Sicht. Das 2003 gegründete deutsche Kreditinstitut, ab 2005 ein auf internationaler Bühne agierender Dax-Konzern, führt mittlerweile ein Schattendasein als staatliche GmbH, die in erster Linie mit dem Führen von Gerichtsprozessen beschäftigt ist.

Denn weder die Klagen der HRE gegen frühere Vorstände noch die Klagen ehemaliger Aktionäre gegen die Bank sind bislang entschieden. »Vom Abschluss dieser Klageverfahren hängt ab, wann die HRE als Gesellschaft aufgelöst werden kann«, erklärt das Bundesfinanzministerium auf Anfrage der dpa. »Der Geschäftszweck der HRE ist ihr eigener Rückbau.«

Die Immobilienbank hatte es mit kurzfristig refinanzierten langfristigen Ausleihungen (sie musste immer wieder neue Kredite aufnehmen) zum »Champion« und damit ...