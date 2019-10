Bloß noch Altlast

Die Redewendung aus einer mitteldeutschen Sage klang schon immer wie eine Drohung. »Seh’n wir uns nicht in dieser Welt, dann seh’n wir uns in Bitterfeld.« Tatsächlich war sie anders gemeint, mehr optimistisch, wenn nicht anderswo, so doch mindestens hier. Aber »Bitterfeld«, da dachten alle: »Nomen est omen«. Und tatsächlich verbreitet zumindest der Bahnhof der Stadt am letzten Septembersamstag den Charme eines sitzplatzlosen Wartesaals mit kahlen Wänden. Alle Geschäfte bis auf den Zeitungsladen dicht, auch die Gaststätte samt Imbiss, nur der Fahrstuhl rauscht dann und wann hinab zum tunnelartigen Gang, der zu den Bahnsteigen führt.

Reinhard Waag wartet. Wir sind verabredet. Er meint, die Leute hier in der Gegend fühlten sich zu Hause am wohlsten, gingen seltener als anderswo aus. Was wohl bedeutet: Die Bürgersteige werden hochgeklappt. Waag, ein freundlicher, aufgeschlossener Mann, geboren 1950 im thüringischen Apolda, lenkt seinen Skoda in Richtung Indus...