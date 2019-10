Eine Goldgrube

Noch sind es nur einzelne Stimmen, die gegen das Gebrüll »DDR-Unrechtsstaat-Diktatur« für andere Töne plädieren. So nutzte der Historiker Götz Aly seine Kolumne in der Berliner Zeitung am 17. September für den Hinweis: »Weil die staatlichen Akten der DDR so übermächtig erscheinen, kommt es darauf an, in höherem Maße als im Westen private Nachlässe aus allen gesellschaftlichen Ecken zu sichern.« Und er führte Beispiele an: »die Dokumentationen und Gesprächsabende des Erzählsalons Rohnstock, den Katrin Rohnstock seit Jahren mit bewundernswerter Energie organisiert, ebenso das Projekt Erinnerungsbibliothek DDR«. Für Aly »bleibt es falsch«, die DDR-Bürger mit Schlagworten der genannten Art »geschichtlich zu erledigen«. Eben das war in den vergangenen Tagen wieder Mode in deutschen Großmedien. Offenbar wird es für nötig gehalten.

Die »Erinnerungsbibliothek DDR« entstand unabhängig und sicher auch gegen das permanente Totschlagspektakel. Über den vor Jahren get...