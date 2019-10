Besorgter Waffenlieferant des Tages: Airbus

Airbus-Chef Guillaume Faury ist not amused über die halbherzige Haltung Deutschlands zu Waffenexporten – vor allem in Bezug auf Saudi-Arabien. »Deutschland muss endlich wieder kalkulierbar werden und in diesem wichtigen Gebiet unter Beweis stellen, dass es ein verlässlicher Partner sein kann, so wie es seine Alliierten erwarten«, sagte er der am Freitag erschienenen Wirtschaftswoche.

Es gebe weder eine Ausfuhrerlaubnis für Rüstungsgüter nach Saudi-Arabien noch ein Verbot, »sondern im Grunde nur eine immer wieder verlängerte Bitte, bestimmte Dinge nicht zu liefern«.

Waru...