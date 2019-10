Ruf nach Freiheit

Unter dem Motto »Wir werden uns nicht an den Tod gewöhnen!« formierte sich in der vergangenen Woche eine neue Welle des Protests in Mytilini, dem urbanen Zentrum der griechischen Insel Lesbos. Auf den Hauptstraßen der beschaulichen Hafenstadt hörte man nicht mehr nur das Geknatter der Motorräder, sondern die vielsprachigen Parolen der etwa 300 Demonstranten. Die protestierenden Einwohner der Stadt haben sich mit Anarchisten, NGO-Mitarbeitern, Geflüchteten, Kommunisten und freiwilligen Helfern zusammengetan.

In den vergangenen Wochen tauchte der Name der kleinen Stadt immer wieder in der Weltpresse auf, meist im Zusammenhang mit dem acht Kilometer entfernten Geflüchtetenlager Moria. Nach der Etablierung des sogenannten EU-Türkei-Deals wurde das ursprünglich als Registrierungs- und Verteilungszentrum eingerichtete Camp schnell zum hoffnungslos überfüllten Langzeit- und Abschiebelager. Ursprünglich für 3.000 Menschen ausgelegt, wohnen dort derzeit etwa 13.00...