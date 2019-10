Nichts ohne Konsens

Seit zehn Jahren versuchen »sexpositive« Feministinnen, mit dem »PorYes«-Award »den Erotikfilmmarkt zu revolutionieren«, wie die Kommunikationswissenschaftlerin Dr. Laura Méritt als eine der Initiatorinnen der Preisverleihung, die seit 2009 alle zwei Jahre stattfindet, sagt. Der Name der Auszeichnung ist ein Kontrapunkt zur »PorNO«-Kampagne, die Alice Schwarzer 1987 gestartet hatte. Statt Pornographie pauschal zu verdammen, will »PorYes« Alternativen zur Mainstreampornographie aufzeigen beziehungsweise bekannter machen.

Ausgezeichnet werden »hochwertige Erotikfilme, die vielfältige sexuelle Ausdrucksweisen weiblicher Lust zeigen und in denen Frauen bei der Filmproduktion maßgeblich beteiligt sind«, heißt es in der Selbstdarstellung des diesjährigen »PorYes«-Festivals vom 17. bis zum 21. Oktober in Berlin. Veranstalter sind der frauenorientierte Sexshop »Sexclusivitäten« und das Netzwerk »Freudenfluss«, das nach eigenen Angaben »lustvolle Bildungsarbeit« p...