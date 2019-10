Nachschlag: Boxt sie aus Halle

Nichts gesehen, nichts gehört. Nach einem langen Tag in der Redaktion, gebeutelt und geplagt von scheußlichen Ereignissen, fehlt die Lust, am Abend irgendeinen Kanal einzuschalten, der das Grauen des Tages wiederkäut, durch vier Mägen wandern lässt und dann ausscheidet. Betäubung bietet sich an, Flucht au...