Repression und Spaltung

Ecuadors Staatschef Lenín Moreno ist nach den Massendemonstrationen vom Mittwoch (Ortszeit) in die Hauptstadt zurückgekehrt. Am Nachmittag seien der Präsident, die Innenministerin María Paula Romo und der Verteidigungsminister Oswaldo Jarrín in Quito angekommen, um »Aktionen zur Wiederherstellung der Ordnung« zu überwachen, berichtete die regierungsnahe Tageszeitung El Telégrafo. Am Montag hatte Moreno angesichts der sich intensivierenden Proteste den Umzug der Regierung in die Hafenstadt Guayaquil verkündet, die als Hochburg der Rechten gilt.

Am Mittwoch vormittag hatte ein Generalstreik die Hauptstadt lahmgelegt. Medien sprachen von bis zu 100.000 Menschen, die sich allein in Quito am Ausstand beteiligten. Die Konföderation der Indigenen Völker (Conaie) demonstrierte mit bis zu 50.000 Teilnehmern im Stadtzentrum. Bei einem von Gewerkschaften, Studierenden und anderen Organisationen veranstalteten Zug kam es laut Medienberichten zu Auseinandersetzungen m...