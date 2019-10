Gebäudereiniger in der Offensive

Die Industriegewerkschaft Bauen, Agrar, Umwelt zeigt sich kämpferisch: Im Tarifstreit der Reinigungskräfte mit den Unternehmern kam es am Donnerstag an mehreren Standorten zu Streikaktionen. Betroffen waren unter anderem die Industriereinigung bei Volkswagen an den Standorten Wolfsburg und Baunatal, bei BMW in Dingolfing, bei Thyssen-Krupp in Duisburg sowie bei Bayer in Berlin. Grund sind die festgefahrenen Verhandlungen über einen Rahmentarifvertrag im Gebäudereinigerhandwerk.

Am VW-Standort Baunatal kam es vor dem Werkstor gegen sieben Uhr zu einer Kundgebung, sagte der Regionalleiter der IG BAU Klaus-Dieter Körner im Gespräch mit jW. Beteiligt hatten sich etwa 70 Reinigungskräfte. Diese sind bei »Tip-Top Dienstleistungen« mit Sitz in Zwickau und »ISS Facility Services« mit Sitz in Düsseldorf angestellt.

Nachdem der Branchenverband den Rahmentarifvertrag gekündigt hatte, sei den Beschäftigten ein deutlich schlechterer Arbeitsvertrag vorgelegt worden, mo...