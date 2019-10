Being a Bat

Ich kann keine Karikaturen malen. Das mag daran liegen, dass ich überhaupt nicht malen kann. Könnte ich’s, brächte ich folgendes aufs Papier: Ein Mann hält vom Podium einer Pressekonferenz eine Phantomzeichnung in die Luft. Die Zeichnung zeigt ein Gesicht, das dem des Mannes aufs Haar gleicht. Darunter in Anführungszeichen: »Wir fahnden nach diesem Mann.« Die Karikatur könnte den Titel »Ideologiekritik« tragen, würde aber auch so, denke ich, nicht verstanden werden. Die Sache allerdings hätte einen Vorteil. Ich könnte jetzt aufhören.

Es geht um ein Milieu von vielleicht ein paar tausend Menschen. Ein Dorf also. Irgendwie kennt doch bald jeder jeden, der sich zwischen Hamburg, Wien, Berlin und Freiburg herumtreibt, wahlweise die Bahamas, Sans Phrase, Jungle World oder Konkret unterm Arm. Ein Milieu aber, das vorkommt und wiegt. Die letzten Tanzschritte haben das Parkett zerrissen, die Spaltung in Rechts- und Linksantideutsche ist vollzogen. Das rechte Lage...