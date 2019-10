Parlament gestürmt

Für Ecuadors Staatschef Lenín Moreno wird es immer enger. Nachdem er am Montag den Regierungssitz von der Hauptstadt nach Guayaquil verlegt hatte, eskaliert die Situation in Quito zusehends. Am Dienstag (Ortszeit) gelang es Demonstranten, das Parlamentsgebäude zu stürmen. Wie Bilder mehrerer Fernsehsender zeigen, drangen sie bis in den Plenarsaal vor, wurden dort jedoch von Polizisten und Soldaten zurückgedrängt. Der lateinamerikanische Sender Telesur berichtete, mehr als 2.000 überwiegend Indigene hätten dort zwischenzeitlich ein »Parlament der Völker« eingerichtet.

Vor dem Parlamentssitz sowie im gesamten Zentrum der Hauptstadt kam es zu schweren Auseinandersetzungen zwischen Protestierenden und Einsatzkräften. Zuvor waren Tausende Indigene dem Aufruf der Konföderation der Indigenen Völker (Conaie) gefolgt, nach Quito zu kommen. Dort stand am gestrigen Mittwoch (nach jW-Redaktionsschluss) die nächste Kraftprobe zwischen Protestbewegung und Regierung an....