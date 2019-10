Beijing geht von Bord

Iran muss die Entwicklung seines Anteils am größten bekannten Erdgasfeld der Welt künftig allein finanzieren. Am Sonntag gab Erdölminister Bidschan Namdar Sangane bekannt, dass sich die China National Petroleum Corporation (CNPC), einer der drei großen chinesischen Staatskonzerne auf dem Öl- und Gassektor, aus ihrer Mehrheitsbeteiligung an der »Phase 11« des South-Pars-Feldes zurückgezogen habe. Es geht dabei nach iranischen Angaben um ein geplantes Investitionsvolumen von möglicherweise mehr als 2,5 Milliarden US-Dollar (2,28 Milliarden Euro). Den Anteil der CNPC übernimmt das iranische Staatsunternehmen Petropars, das nunmehr 100prozentiger Träger des Projekts in diesem Abschnitt ist.

Monatelange Untätigkeit

Die Entscheidung kommt nicht überraschend. Schon seit Monaten wirft das Teheraner Ölministerium der chinesischen Seite völlige Untätigkeit vor. Am 8. Juli hatte Sangane über das iranische Staatsfernsehen mitgeteilt, dass die Regierung eine Bitte der...