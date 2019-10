Suche nach Antworten

Schon nach dem schlechten Abschneiden bei der Wahl zum Europaparlament Ende Mai waren sich die Spitzen der Partei Die Linke ausnahmsweise mal einig. »Bei einem Wahlergebnis von 5,5 Prozent müssen wir unsere Strategie und Haltung überprüfen«, konstatierte die Koparteivorsitzende Katja Kipping. Und Sahra Wagenknecht, Fraktionschefin im Bundestag und Kipping-Kritikerin, erklärte: »Unsere Partei braucht eine Debatte über ihre Strategie.« Jetzt soll die Partei diese Debatte bekommen, die nach den katastrophalen Ergebnissen bei den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg noch dringlicher geworden ist.

Wie der Kovorsitzende Bernd Riexinger am Montag in Berlin mitteilte, hat der Bundesvorstand der Partei am Wochenende beschlossen, Ende Februar eine Strategiekonferenz auszurichten. An dieser würden sämtliche Parteigliederungen beteiligt. Die Konferenz sei nötig geworden, weil sich die politische Lage verändert habe. Sie solle dazu dienen, die inhaltliche Debatte...