Streiks mit Nebenwirkung

Bei den Gebäudereinigern in der Bundesrepublik heißt es diese Woche: Arbeitskampf. Ab Montag soll es bundesweit zu Warnstreiks kommen, kündigte die Industriegewerkschaft Bauen, Agrar, Umwelt (IG BAU) am Freitag an. Insbesondere »sensible Bereiche der Infrastruktur« sollen von den Arbeitsniederlegungen betroffen sein. Die Warnstreiks würden sich über mehrere Tage erstrecken, sagte Ulrike Laux vom Bundesvorstand der IG BAU.

Der Grund für die neue Warnstreikwelle sind festgefahrene Tarifverhandlungen für das Gebäudereinigerhandwerk. Die Gewerkschaft und der Bundesinnungsverband (BIV) hatten in der zurückliegenden Woche die sechste Verhandlungsrunde über einen neuen Rahmentarifvertrag für die rund 650.000 Gebäudereiniger ergebnislos beendet.

Nach Informationen des Bayerischen Rundfunks hatte der Branchenverband Ende Juli den Rahmenvertrag gekündigt. Seitdem hab...