Aus dem Wörterbuch des Teufels

Amt bekleiden: Es hat sich herausgestellt, dass ein Amt am besten in einem Kleid die Öffentlichkeit betritt, was ihm eine gewisse Würde verleiht. Gegenstände und Figuren, die sich im Kleid befinden, sind in seltenen Fällen Menschen. Meistens bedient man sich sprechender, seelenloser Humanoiden oder menschlicher Klone, die man »Beamte« nennt. Das Wort ist vermutlich vom mittelhochdeutschen »beamen« abgeleitet, was »nichts tun«, beziehungsweise »nichts Gutes tun« bedeutete. Beamte sprechen eine für Menschen unverständliche Sprache unbekannten Ursprungs, die entfernt an Deutsch erinnert (Beamtendeutsch).

Buch: Ein Haufen von Buchstaben, Buchstabenklumpen (»Wörtern«) und Zwischenräumen (»Leerzeiche...