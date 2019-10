Bei einem zweitägigen Besuch des russischen Ministerpräsidenten Dmitri Medwedew in Havanna haben Russland und Kuba ihre strategische Partnerschaft weiter ausgebaut. In Anwesenheit des Gastes und des kubanischen Präsidenten Miguel Díaz-Canel unterzeichneten Vertreter beider Länder am Donnerstag acht bilaterale Kooperationsverträge. Die Abkommen betreffen Projekte in der Automobil- und Eisenbahnindustrie, der Biotechnologie, der Landwirtschaft, im Energiesektor und zum Ausbau der Digitaltechnik.

»Diese Verträge dokumentieren mehr als alle Worte unser Interesse an einer Stärkung der strategischen Zusammenarbeit«, erklärte Medwedew nach seinen Gesprächen mit Díaz-Canel und dem Ersten Sekretär des Zentralkomitees der KP Kubas, Raúl Castro. Auf einer Pressekonferenz verurteilte der russische Regierungschef die US-Sanktionen gegen das Land. Die Tatsache, dass Kuba sich der Wirtschafts-, Handels- und Finanzblockade seit 60 Jahren erfolgreich widersetzt, zeige, da...