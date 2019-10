Von wegen Verkehrswende

Am 20. September kündigte die Bundesregierung zeitgleich mit dem Klimastreik der »Fridays for Future«-Bewegung eine Senkung des Mehrwertsteuersatzes auf sieben Prozent für Fernverkehrszüge der bundeseigenen Deutschen Bahn AG (DB) an. Es passt wie die Faust aufs Auge, dass wenige Tage später gleich mehrere große regionale Verkehrsverbünde Tariferhöhungen für Busse und Bahnen des Nah- und Regionalverkehrs ankündigten. Selbst wenn um zehn Prozent verbilligte Tickets mehr Kunden in die Züge locken sollten, sind damit die strukturellen Probleme der DB nicht gelöst.

»Wir brauchen dringend mehr Investitionen in die Infrastruktur, denn die bisher vorgesehenen Mittel reichen bei weitem nicht aus, das über Jahrzehnte heruntergewirtschaftete Netz wieder in Ordnung zu bringen« erklärte Alexander Kirchner, Vorsitzender der DGB-Bahngewerkschaft EVG, am Dienstag in einer Pressemitteilung. Statt einer jährlichen Kapitalspritze für die noch zu 100 Prozent bundeseigene DB ...