Auf dem Weg zum Autoritarismus

Zwei soziale Institutionen erkennt die PiS an: Familie und Nation. Wobei Jaroslaw Kaczynski – nebenbei bemerkt selber unverheiratet – die Familie als »ständige Verbindung von Mann und Frau sowie ihren Kindern« definiert. Die Nation dagegen gilt in dem vor der Wahl veröffentlichten Parteiprogramm der PiS als »Abstammungs- und Schicksalsgemeinschaft«, verkörpert durch den »Souverän« und seine Vertretung, die regierende Partei. Ihrem Wohl habe sich das Leben der Gesellschaft unterzuordnen, an ihren Interessen sich das der Leute zu orientieren.

Bei der Konstruktion ihrer – um einen in Wladimir Putins Russland aufgekommenen Ausdruck zu benutzen – »Machtvertikale« hat die Regierungspartei in den vergangenen vier Jahren schon einiges erreicht. Das Verfassungsgericht ist mit Parteigängern besetzt worden, im ganzen Justizapparat ist dieser Prozess im Gang, hinhaltender Widerstand einzelner Richter wird mit Hilfe von Disziplinarverfahren und dienstlichen Schikanen ...