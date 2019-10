Haftbefehl für Staatsdiener

Das Amtsgericht Erfurt hat Haftbefehl gegen zwei Thüringer Polizisten erlassen, die verdächtigt werden, im Dienst eine Frau vergewaltigt zu haben. Den Beamten wird sexueller Missbrauch sowie gemeinschaftliche Vergewaltigung in einem besonders schwerem Fall vorgeworfen. Sie hätten sich beim Haftrichter nicht zu den Vorwürfen geäußert, teilte die Staatsanwaltschaft am Mittwoch in Erfurt mit. Den Angaben zufolge waren beide Polizisten zur Tatzeit am vergangenen Samstag im Dienst. Die Frau habe sich als »behördlich Verwahrte« rechtlich in Polizeigewahrsam befunden. Weitere Einzelheiten wollte die Staatsanwaltschaft nicht bekanntgeben und verwies auf die laufenden Ermittlungen sowie den Schutz der Beteiligten.

Nach Informationen der Deutschen Presseagentur (dpa) soll der Übergriff im Kreis Gotha bei einer Durchsuchung der Wohnung der Fra...