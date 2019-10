Eine gewaltige Oper

Seit den 90er Jahren hat der Regisseur Oliver Schwabe eine Reihe von Spielfilmen gedreht, später kamen Filme über Architektur, Videotagebücher und Musikdokumentationen hinzu. In letzteren beschäftigt er sich unter anderem mit berühmten Orten wie dem Ratinger Hof in Düsseldorf und dem Onkel Pö in Hamburg, aber auch mit so unterschiedlichen Persönlichkeiten wie Heino und Prince. Schwabes jüngste Produktion, »Die Liebe frisst das Leben«, feierte nun im Rahmen des Filmfests Hamburg Premiere. Darin versucht sich Schwabe Leben und Werk des 1963 geborenen und 1996 an einer Überdosis Heroin gestorbenen Sängers Tobias Gruben anzunähern. Dass es Schwabe überhaupt gelungen ist, Mittel für einen Film über einen vergleichsweise unbekannten, wenn auch wirkmächtigen Künstler wie Gruben zusammenzubekommen, grenzt an ein kleines Wunder.

Schwabe lässt andere Musikerinnen und Musiker – etwa Paul Pötsch von Trümmer, Fee Kürten von Tellavision, Isolation Berlin und Messer – G...