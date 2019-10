»Ich hätte mich schwer verletzen können«

Am Tag des »Klimastreiks«, dem 20. September, gab es Proteste in vielen Städten der Welt. Auch in Hamburg demonstrierten bis zu 100.000 Menschen. Im Anschluss kam es zu einer Sitzblockade auf einer Straßenkreuzung von vorwiegend jungen Klimaschützern, an der auch Sie teilnahmen. Bei der brutalen und vielfach kritisierten Räumung durch die Polizei wurden auch Sie verletzt. Was passierte dort?

Ich wurde zweimal von hinten mit einem sogenannten Würgegriff traktiert. Dabei habe ich mehrere Schrammen im Gesicht und am Ohr sowie kleinere Wunden im unteren Mundraum erlitten. Die stärkste Verletzung war allerdings mein gestauchtes Handgelenk.

Mussten Sie einen Arzt aufsuchen?

Ja. Die Sanitäter vor Ort, die meinen Arm geschient haben, rieten mir dazu. Ich bin dann gleich am nächsten Tag, also Samstag, in die Notaufnahme ins Krankenhaus und habe dort etwa...