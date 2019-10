Prost auf den Profit

Auf ein Glas Champagner in die Vorstandsetage. Am 3. Oktober darf das Kapital sich feiern. Die Bosse können sich gegenseitig auf die Schulter klopfen. Sie haben einen 30 Jahre währenden erfolgreichen Raubzug hinter sich. Auf dem Gebiet der früheren DDR wurde eine Schneise der Verwüstung hinterlassen. Die »Wende« wurde zur »Win-win«-Situation für westdeutsche Konzerne. Sie durften sich den Osten zum Schleuderpreis einverleiben. Und weil Moskau bei Tarifverhandlungen nicht mehr mit am Verhandlungstisch saß, ließen sich Privatisierung und Lohndrückerei endlich auch im Westen durchsetzen.

Die Infrastruktur im Land wurde verhökert. Verkehr, Telekommunikation und Gesundheitswesen: Überall lockten zarte Filetstücke für hungrige Finanzhaie. Eines der größten Schurkenstücke führt die Deutsche Post AG auf. Briefkästen werden abmontiert, Filialen geschlossen oder in Kioske ausgelagert, die Preise für Briefe und Pakete drastisch ange...