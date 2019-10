»Wollen Wut der Leute gezielt aufgreifen«

Sie wollen sich nicht an den offiziellen Feierlichkeiten zum »Tag der Deutschen Einheit« am Donnerstag in Kiel beteiligen, sondern rufen zum Protest auf. Sehnen Sie sich nach der Zeit zweier deutscher Staaten zurück?

Wir fokussieren nicht unbedingt auf die Auseinandersetzung mit der DDR. Sondern wir befassen uns eher mit dem, was die sogenannte Wiedervereinigung an sozialen und politischen Verwüstungen losgetreten hat. Mit dem Bündnis positionieren wir uns klar gegen das heutige wiedervereinigte, kapitalistische Deutschland. Wir wollen über Sozialismus reden, darin sind wir uns einig.

Sie wollen Ihrem Aufruf zufolge auch über das Bürgerfest ziehen. Ist das als Störaktion angelegt?

Mit unserer Demonstration stehen wir in Opposition zum millionenschweren Spektakel, für das bis zu 100.000 Besucherinnen und Besucher erwartet werden. Es geht uns nicht darum, zu stören. Wir wollen die Leute, die zum Bürgerfest kommen, dafür sensibilisieren, dass der 3. Oktober ...