Ein Punkt für die Putzfrau

Lebkuchen liegen längst in den Supermärkten aus, die kalte Jahreszeit ist im Anmarsch, und die Trainer purzeln nur so von ihren Stühlen. Gleich zwei Übungsleiter erwischte es in den letzten Tagen in der institutionalisierten fußballerischen Drittklassigkeit – und beide waren alles andere als eine Überraschung. Zu Wochenbeginn musste zunächst Heiko Vogel beim KFC Uerdingen gehen. Angesichts des Trainerverschleißes, für den der allmächtige KFC-Investor Michail Ponomarew bekannt ist, sollte Vogel den obligatorischen Rauswurf samt Renommeeschädigung bei der Vertragsunterzeichnung bereits eingepreist haben.

An Sonnabend folgte ihm dann Lukas Kwasniok, der nach der 1:2-Heimniederlage gegen den MSV Duisburg bei Schlusslicht FC Carl Zeiss Jena vor die Tür gesetzt wurde. Nur ein einziges Pünktchen steht nach zehn Spieltagen für die Thüringer zu Buche, der Rückstand aufs rettende Ufer beträgt bereits happige zehn Zähl...