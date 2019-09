Verkehrswende nur mit höheren Löhnen

Der Streik der saarländischen Busfahrer hält an. Bis auf ein paar Schulbusse in Neunkirchen und Saarlouis und die Saarbahn-Linie 1 in Saarbrücken fährt in diesen Städten sowie in Völklingen momentan kein öffentlicher Bus. Vergangene Woche Mittwoch stimmten 99,6 Prozent der Mitglieder der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi), die im Tarifvertragsgebiet Nahverkehr Saarland beschäftigt sind, für unbefristete Arbeitsniederlegungen. Seit Donnerstag früh sind ca. 650 der etwa 1.000 Busfahrer im Erzwingungsstreik. Es geht ihnen in der Hauptsache um eine kürzere Tarifvertragslaufzeit und die Erhöhung des Einstiegsgehalts auf 2.800 Euro brutto. In der Steuerklasse 1 kämen die Beschäftigen aktuell auf einen Nettolohn von 1.550 Euro, wie Verdi-Pressesprecher Dennis Dacke am Montag gegenüber jW erläuterte. Das habe zur Folge, dass einige Angestellte mit Familie zusätzlich auf staatliche Unterstützung angewiesen sind. Mit ...