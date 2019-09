Rückschlag für Riad

Saudi-Arabien hat im Jemenkrieg neben der Störung seiner Erdölförderung durch einen Raketenangriff am 14. September offenbar einen weiteren schweren Rückschlag erlitten. Das teilten die Streitkräfte der von Ansarollah geführten Regierung in der Hauptstadt Sanaa am Sonnabend mit. Angaben ihres Sprechers Dschahia Sari zufolge wurden Ende August bei dreitägigen Kämpfen in der an den Jemen grenzenden südsaudischen Provinz Nadschran drei hauptsächlich aus »Söldnern« bestehende Brigaden vollständig aufgerieben. 200 Gegner seien getötet und über 2.000 gefangengenommen worden. Unter ihnen befänden sich auch saudiarabische Offiziere und Soldaten. Große Mengen von militärischem Gerät seien entweder zerstört worden oder den Streitkräften der Sanaa-Regierung, die von Milizen der sogenannten Volkskomitees unterstützt wurden, in die Hände gefallen. Die Gefangenen würden »nach den Prinzipien des Islam, den Bräuchen und Traditionen des Jemen sowie der Humanität« behandel...