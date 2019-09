Amtliche Zahlenspiele

Trotz aller Anzeichen einer bevorstehenden Wirtschaftskrise bejubelt die Bundesagentur für Arbeit (BA) weiter eine »robuste Verfassung des Arbeitsmarktes«. Zwar befinde sich dieser aktuell in einer »konjunkturellen Schwächephase«, wie die Behörde am Montag mitteilte, Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung hätten aber erneut abgenommen. Das Beschäftigungswachstum halte ebenso weiter an, wenngleich es »an Schwung verliert« und »die Nachfrage der Unternehmen nach neuen Mitarbeitern auf hohem Niveau wiederholt zurückging«, kommentierte BA-Chef Detlef Scheele (SPD) die neuen Zahlen.

Demnach sank die Zahl der Erwerbslosen im September gegenüber dem Vormonat um 85.000 auf 2,234 Millionen Betroffene. Ein Jahr zuvor hatte die Behörde 22.000 Arbeitslose mehr erfasst als aktuell. Als unterbeschäftigt zählte sie weitere 3,152 Millionen Menschen, 4.000 weniger als im August und 19.000 weniger als vor einem Jahr. Die im Sinne der BA »Unterbeschäftigten« sind aber meis...