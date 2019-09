Die Wahrheit über den 6. Spieltag

Der BVB kann nicht mehr gewinnen. Schon zum dritten Mal in Folge sprang nur ein Unentschieden heraus, dabei hätte man alle drei Spiele gewinnen müssen. Zu Hause gegen Barcelona erlaubte sich sogar Marco Reus, einen Elfer zu verschießen, aber während man in dem Spiel so gut wie nichts zuließ, sah das gegen die Eintracht und Bremen schon ganz anders aus. Beide Teams brauchten nicht viele Chancen, um ihre Tore zu machen. Vor zwei Wochen gegen die Eintracht gab es zudem offenkundig ein Motivationsproblem, denn im Gegensatz zu den Hessen hatte man bei den Dortmundern nie das Gefühl, dass sie das Spiel wirklich gewinnen wollten. Darauf angesprochen, verlor Reus die Contenance, aber es stimmte nun mal leider. Die Alternative wäre zudem noch schlimmer. Es hieße nämlich, dass der BVB einfach nicht mehr drauf hatte, obwohl den Frankfurtern noch ein anstrengendes Spiel gegen Arsenal in den Knochen steckte ...