Großer Krach

Der 24. Oktober 1929 veränderte alles. Mit dem »Schwarzen Donnerstag« an der New Yorker Börse nahm die Weltwirtschaftskrise ihren Anfang. Bei ihr handelt es sich um die bisher wohl ernsteste Krisis in der Geschichte des Kapitalismus. Viele Zeitgenossen, darunter nicht wenige Wissenschaftler und Politiker unterschiedlicher Provenienz, sahen den Kapitalismus in einer existenzbedrohenden Situation, aus der kein Ausweg erkennbar schien. »Das Ende des Kapitalismus« lautete leitmotivisch der Titel eines 1931 veröffentlichten und weitverbreiteten Buches des konservativen Publizisten Ferdinand Fried.

Nur fünf Tage nach dem »Schwarzen Donnerstag«, am 29. Oktober 1929, kam es an der Wall Street zu weiteren panischen Aktienverkäufen, so dass binnen weniger Tage die Kursgewinne eines ganzen Jahres verloren waren. Millionen Menschen, die ihre Rücklagen der Börse anvertraut und auf kontinuierlich steigende Kurse gesetzt hatten, waren über Nacht aller Ersparnisse beraub...