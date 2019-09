Allianz aus dem Keller

Am Donnerstag ist sie in einem Kellerraum des New Yorker UN-Hauptquartiers offiziell gestartet worden: Die »Allianz der Multilateralisten«, mit der Idee dazu ging Außenminister Heiko Maas (SPD) seit mehr als einem Jahr hausieren. Im Juli 2018 hatte er sie auf einer Japan-Reise zum ersten Mal vorgeschlagen. Am 2. April hatte er gemeinsam mit seinem französischen Amtskollegen Jean-Yves Le Drian ihre Gründung angekündigt. Wie sie genau aussehen soll, war stets nebulös. Klarheit hat auch das erste Treffen von Staatenvertretern am Rande der UN-Generaldebatte nicht gebracht.

Deutlich sind lediglich die Absichten. Zum einen geht es Berlin darum, die weltwirtschaftlichen Rahmenbedingungen zu sichern, die für den Erfolg der deutschen Exportindustrie von Bedeutung sind. Dies ist der Kern des PR-Schlagworts »regelbasierte Ordnung«, mit dem Maas gern um sich wirft. Deutschland habe »wie kaum ein anderes Land« von der »regelbasierten Ordnung« der vergangenen Jahrzehnt...